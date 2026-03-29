ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, nitelikli iş gücünün geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Türkiye'de meslek standartları ve yeterliliklerin belirlendiğini, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının güçlendirildiğini ifade etti. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 3 milyon 352 bin 179 Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlendiğini belirten Işıkhan, söz konusu belgelerin istihdamın niteliğini artırmada önemli rol oynadığını vurguladı.

Bakan Işıkhan ayrıca, nitelikli iş gücünü artırmak ve istihdam kapasitesini geliştirmek amacıyla çalışmaların Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.