Kırşehir'de 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 38. Ahilik Haftası kutlamalarında, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri öğrencileri, bölgesel lezzetleri tanıtmak için mutfakta hünerlerini sergileyecek.ANKARA (İGFA) - 38. Ahilik Haftası kutlamaları, Ahilik Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenen program doğrultusunda, 22-28 Eylül 2025 tarihlerinde Kırşehir'de yapılacak.

Kutlamalar kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri "38. Ahilik Haftası Liseler Arası Aşçılık Yarışması" ile etkinliklere katılacak.

Yarışma, 24 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek. Edirne, İstanbul, Samsun, Bartın, Kayseri, Nevşehir, Konya, Ankara, Batman, Kilis, Van, Kahramanmaraş, Erzurum ve Adana illerindeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinden 3 öğrenci, 1 danışman öğretmen ve 1 idareciden oluşan ekipler yarışmada yer alacak. Böylece 14 ilden toplam 70 kişilik bir katılım sağlanacak.

Öğrenciler, 2025 yılında düzenlenen MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması'nda bölge birincisi ve ikincisi olan okullardan, hâlen eğitimine devam eden ve gönüllü olarak yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler arasından seçildi. Bu yılki yarışmanın konusu, Kırşehir bölgesinin coğrafi işaretli yemekleri olarak belirlendi. Yarışmada festivalde bölge birincisi olan 10 ekip "çirleme ve Ahilik helvası", bölge ikincisi olan ekipler ise "Ahilik pilavı ve Ahilik şerbeti" hazırlayacak.

Yarışma, Ahilik kültürünün tanıtılmasının yanı sıra, öğrencilerin mesleki becerilerinin sergilenmesine ve yöresel lezzetlerin genç kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak.