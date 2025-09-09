Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencileri arasında "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleneceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek yarışma, ilkokullarda resim; resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında gerçekleştirilecek.

"Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışmayla, Millî Mücadele'nin ve cumhuriyetin ilanının köklü hatırasını yaşatmak, öğrencilerde millî birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, cumhuriyetin hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir yönetim biçimi olduğunu kavratmak amaçlanıyor. Ayrıca cumhuriyeti koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Yarışma süreci, 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde il müdürlüklerinin okullara duyuru yapılmasıyla başladı. 8-12 Eylül tarihleri arasında okul müdürlüklerince öğrencilere duyurular gerçekleştirilecek.

Eserler, 22-26 Eylül'de okul komisyonlarınca değerlendirilecek ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek. İlçe aşamasının ardından seçilen eserler 29 Eylül-3 Ekim'de il millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılacak. İl birincileri, en geç 14 Ekim'de Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık Seçici Kurulu, eserleri 20-22 Ekim'de inceleyecek, sonuçlar ise 23 Ekim'de ilan edilecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni ve eser sergisi 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Her dalda dereceye giren öğrencilere ödül verilecek ve öğrenciler, velileriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'daki törene davet edilecek.