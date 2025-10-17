Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar ile Bakan Danışmanı Prof. Dr. Nuri Güçtekin, MEB Arşiv Varlığının Tespit ve Tasnifi işlemleri kapsamında Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

BURSA (İGFA)- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Bursa'ya yapılan ziyaret kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus BULUT ve Bursa Arşiv Varlığının Tespit ve Tasnif İl Komisyonu üyelerinin katılımıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut eşliğinde Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hocailyas Ortaokulu ve Bursa Kız Lisesi bünyesindeki arşiv ve müzeleri ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen incelemelerde okulların mevcut arşiv düzenlemeleri gözden geçirildi, ihtiyaca yönelik öneriler paylaşıldı ve arşiv materyallerinin korunmasına yönelik uygulamalar yerinde değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında ayrıca Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arşiv Komisyonu üyelerinin çalışma alanları ziyaret edilerek, yürüttükleri titiz çalışma için teşekkür edildi ve komisyon üyelerinin 'tarihi bir görev' üstlendiğini, yapılan çalışmaların geleceğe ışık tutacak nitelikte olduğu vurgulandı.