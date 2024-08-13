ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, Velivizyon platformu kurularak okul-aile iş birliğini güçlendirmek; öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik 27 bölümden oluşan dizi film çekildi. Velivizyon tanıtım programı, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla, 15 Ağustos tarihinde Ankara'da gerçekleşecek.

"Velivizyon" ile, öğrencilerin zamanının çoğu okul dışındaki alanlarda geçtiği gerçeğinden hareketle geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için eğitim öğretimin en önemli paydaşlarından biri olan velilerin okulla azami iş birliğinin sağlanması, öğretmenin yükünün hafifletilmesi ve velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının artırılması hedefleniyor.

Web sayfası, youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından oluşan Velivizyon platformunda, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık toplam 27 bölümden oluşan dizi film bulunuyor.

Velivizyon tanıtım programı 15 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek. Programa Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Nevra Serezli, Zihni Göktay, Volkan Severcan, Zuhal Yalçın, Ziya Kürküt, Didem İnselel ve Şebnem Özinal gibi usta oyuncular da katılacak.

Dizi film kadrosunda yer alan duayen oyuncular, "okul-aile-çocuk" ilişkileri ile Türk toplum yapısına ilişkin gözlemlerden yola çıkarak "anne, baba, dede, nine" gibi çeşitli roller üstlendi. Zihni Göktay, Nevra Serezli, Volkan Severcan, Gülen Karaman, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Sefa Zengin ve Ziya Kürküt gibi usta oyuncuların rol aldığı bu dizi filmde iki ailenin çocuklarının 1.sınıftan 12. sınıfa, olan okul hayatları gibi okul-aile-çocuk ekseninde toplumsal konular ele alındı.

