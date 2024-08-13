Mavi, sürdürülebilir bir doğa için gönüllülük bilincini geliştirmeyi amaçladığı Indigo Turtles projesiyle Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin (EKAD) çalışmalarına destek vererek, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını korumaya devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - EKAD, 25 yılda 1.3 milyonun üzerinde Caretta Caretta’yı denizle buluşturarak Akdeniz’e hayat verirken, Mavi de Indigo Turtles projesi de 11 yıldır bu zorlu yaşam mücadelesine destek veriyor.

120 milyon yıldır yaşayan ve Akdeniz faunasının doğal bir parçası haline gelmiş Caretta Caretta ve Chelonia Mydas deniz kaplumbağalarını korumak adına Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) çalışmalarını Akdeniz’in en büyük yuvalama alanı Belek’te sürdürüyor. Yavru kaplumbağalar yumurtadan çıktıkları andan itibaren birçok tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Bırakılan yumurtaların sadece binde 2-3’ü erginliğe ulaşabiliyor.

EKAD’ın Mayıs-Eylül tarihleri arasında Belek’te gerçekleştirdiği çalışmalara, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yüzlerce üniversiteli gönüllünün yanı sıra, Mavi çalışanları, müşterileri, bursiyerleri ve takipçileri de katılıyor. Gönüllü gençler sahilde kamp kurarak, ergin dişi kaplumbağaların yumurtalarını dış faktörlerden korumak, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.

Biyoçeşitlilik ve gönüllülük konusunda önemli bir farkındalık yaratan proje kapsamında koruma çalışmaları başladığında bölgede sadece 350 yuva varken, bu sayı bugünlerde 2.350’ye ulaştı. 2023 yılında denize ulaşan yavru sayısı 83 bin oldu.

Projenin 11. yılında tişörtün yanı sıra sweatshirt, gömlek, şort gibi yepyeni ürünlerle zenginleşen İndigo Turtles koleksiyonu, Mavi müşterilerini de bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyor. Koleksiyondaki ürünleri satın alanlar, Akdeniz’e hayat vermeyi amaçlayan projenin gönüllü destekçisi haline gelerek beş deniz kaplumbağası evlat ediniyor. Koleksiyon, Türkiye’nin yanı sıra Mavi’nin Amerika ve Kanada’daki online mağazalarında da satışa sunuluyor.

Bugüne kadar Belek sahiline bırakılan yaklaşık 2 milyon yumurta korumaya alındı. Yaklaşık 1.3 milyon yavru ise denizle buluşturuldu.