Mesleki ve teknik eğitimde nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla JENDER ile “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalayan Milli Eğitim Bakanlığı, elektrik-elektronik ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarında yeni teknolojiyle donatılmış atölyeler kuracak. 80 öğrenciye staj ve istihdam desteği sağlanacak protokol kapsamında, öğretmen eğitimleri, başarı bursları ve teknik gezilerle mesleki farkındalık da artırılacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, jeneratör sektörünün önde gelen firmalarından JENDER ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Salih Kaygusuz ve JENDER Başkanı Rıdvan Özer tarafından imzalanan protokol, elektrik-elektronik ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarında öğrencilerin yeni teknolojilere hâkim teknisyenler olarak yetişmesini amaçlıyor.

YENİ NESİL ATÖLYELER VE STAJ FIRSATLARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre protokol kapsamında, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’daki 16 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde yeni nesil atölye ve laboratuvarlar kurulacak. Bu okullarda yaklaşık 80 öğrenci, işletmelerde mesleki eğitim ve staj imkanından yararlanarak gerçek iş ortamlarında deneyim kazanacak.

Eğitim süreçlerinde kullanılacak araç-gereçler için malzeme desteği sağlanacak, öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği için gerekli donanımlar temin edilecek.

EĞİTİM VE İSTİHDAM DESTEĞİ

Protokol, öğretmenlerin güncel bilgi ve becerilerini geliştirmek için hizmet içi eğitimler düzenlenmesini, başarılı öğrencilere başarı bursları verilmesini ve sektörel gelişmeleri takip için teknik geziler, seminerler, fuarlar ve yarışmalar organize edilmesini içeriyor. Mezunların jeneratör sektöründe istihdam edilmesi hedeflenirken, Türkiye’nin 75-375 kWA güç aralığında dünyada ikinci sırada yer aldığı jeneratör sektörünün 100 binin üzerinde kişiye istihdam sağladığı vurgulandı.

Protokol, şu okulları kapsıyor:

Balıkesir: Balıkesir Borsa İstanbul, Mimar Sinan, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri. Eskişehir: Turgut Reis, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri. İstanbul: Sancaktepe Eyüp Sultan, Tuzla Cezeri, Kâşif Kalkavan Çok Programlı, Pendik Borsa İstanbul, Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri. Kocaeli: Bahçecik, Gebze, Darıca Aslan Çimento, Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri. Tekirdağ: Çerkezköy Halit Narin, Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri.