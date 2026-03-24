Antalya'da düzenlenecek 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması için son başvuru tarihi, yoğun talep üzerine 27 Mart 2026'ya kadar uzatıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na ilişkin başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek yarışma için son başvuru tarihi, yoğun ilgi ve gelen talepler doğrultusunda 27 Mart 2026 saat 18.00'e kadar uzatıldı.

Katılımcılar başvurularını yarışmanın resmi internet adresi üzerinden belirtilen süre içinde gerçekleştirebilecek.

Her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun katılımla düzenlenen yarışma, öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmeyi ve yenilikçi projelerini sergilemelerini amaçlıyor.

Yetkililer, tüm katılımcılara başarı dileklerini iletti.