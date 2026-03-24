Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, okul ziyaretleri programı dahilinde Raşit Efendi İlkokulu'nu ziyaret etti. Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Kemik, öğretmenlerle de eğitim-öğretim süreçleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Eğitimde kaliteyi artırmak ve sahadaki çalışmaları yerinde incelemek amacıyla ziyaretlerini sürdüren İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Raşit Efendi İlkokulu'na konuk oldu. Okul yönetimi tarafından karşılanan Kemik, ziyaretine okulun fiziksel şartlarını ve birimlerini inceleyerek başladı.

Sercan Kemik, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle dersleri ve gelecek hedefleri üzerine samimi sohbetler etti. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kemik, ardından öğretmenler odasında okulun eğitim kadrosuyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda; okuldaki eğitim-öğretim faaliyetleri, yürütülen projeler ve akademik başarıyı artırmaya yönelik stratejiler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Eğitimin temel taşının öğretmen ve öğrenci arasındaki güçlü iletişim olduğunu vurgulayan Kemik, özverili çalışmalarından dolayı okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti. Ziyaret, okul bahçesinde öğrenciler ve eğitimcilerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından iyi dileklerle sona erdi.