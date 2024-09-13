Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 LGS kapsamındaki merkezi sınavın bir sorusunun iptalinin ardından, yeniden değerlendirmenin diğer sorular üzerinden yapıldığını, mağduriyet yaşanmaması için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik haklarının korunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hesaplama sonucu üst tercihlerine yerleşmeye hak kazananlara ise yeni kayıt hakkı tanındığı duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdaki bir soruyu iptalinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Merkezi sınavın sorularına itirazların 2-7 Haziran'da yapılacağının Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav takviminde duyurulduğuna işaret edilen açıklamada, İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği merkezi ve ortak sınavlara dava açma süresinin 10, ilk inceleme süresinin ise 7 gün olduğu hatırlatıldı. Söz konusu davaların, "dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacağının" kanunda yer aldığı aktarılan açıklamada, "Davaların yasal hüküm doğrultusunda neticelenmesi beklenen tarihten sonra, 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır." bilgisine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da sınavların ülke genelinde sağlıklı biçimde gerçekleştirildiği ve sınav sürecine ilişkin işlemlerin belirlenmiş takvim doğrultusunda yürütüldüğü ifade edilerek, "2-7 Haziran 2024 arasında sınav sorularına ilişkin Bakanlığımıza ulaşan itirazlar titizlikle incelenmiş; akademisyen, öğretmen ve ölçme değerlendirme uzmanlarının raporları doğrultusunda itirazlara gerekli cevaplar verilerek iş ve işlemler yapılmıştır" denildi.