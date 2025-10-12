Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) taşra teşkilatı birimlerinde şube müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

ANKARA (İGFA) - 'Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

Şube müdürlüğü için yapılacak görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Şubat 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav sürecine ilişkin açıklamalar, Millî Eğitim Bakanlığının meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.