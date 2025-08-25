Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında kampa katılan öğrencileri Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.BİTLİS (İGFA) - Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer aldı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de bulunduğu kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maziden Atiye" programının ilk grubu, 2023-2024 öğretim yılı yarıyıl tatilinde kabul edilmişti. Bugüne kadar Ahlat başta olmak üzere Diyarbakır, Amasya ve Edirne'de yürütülen kamplara toplam 2 bin 320 öğrenci katıldı.

Bir haftalık kamplarda öğrenciler, tarihî ve kültürel gezilerin yanı sıra seminerler, konferanslar, kültür sanat etkinlikleri, şiir dinletileri, kitap tahlilleri, akıl oyunları, sportif faaliyetler ve çeşitli atölyelerle çok yönlü kazanımlar elde ediyor.