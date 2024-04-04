Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu, oyların yüzde 46,67’sini alarak Bayrampaşa’nın yeni Belediye Başkanı oldu. Mazbatasını teslim alan Başkan Mutlu, “Birlikte başardık, hepimiz kazandık. İlginiz, sevginiz ve teveccühünüz için Bayrampaşalı tüm komşularıma ve kardeşlerime teşekkür ediyor; şükranlarımı sunuyorum. 300 bin Bayrampaşalı’nın belediyesi olmak için göreve başlıyoruz.

Yaşanabilir bir Bayrampaşa için el birliğiyle birlikte çalışacağız. Yeni dönem Bayrampaşa’mız ve İstanbul’umuz için hayırlı olsun” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla mazbatasını alan Başkan Mutlu’nun 5 Nisan Cuma günü saat 10.00’da belediye hizmet binası önünde düzenlenecek devir teslim törenin ardından görevine

başlayacağı belirtildi.

HASAN MUTLU KİMDİR?

Eğitimci kimliğiyle tanınan Başkan Hasan Mutlu, 1961 yılında KarabükSafranbolu’da doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul Fatih’te, liseyi İstanbulVefa Lisesi’nde tamamlayan Başkan Mutlu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Fizik Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir süre eğitim aldı.

Başkan Mutlu, İstanbul’da çeşitli dershanelerde 6 yıl görev yaptıktan sonra 1990 yılından itibaren Bayrampaşa’da, İstanbul’un farklı ilçelerinde ve çeşitli illerde okul ve kurs işletmeciliği yaparak hizmet vermeye devam etti.

Başkan Mutlu, Bayrampaşa’da yürüttüğü eğitim hizmetiyle 1990 yılından bu yana on binlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulundu.

Dört dönem CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Mutlu, birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunda yönetici veya üye olarak hizmet verdi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Hasan Mutlu, oyların yüzde 46,67’sini alarak (73 bin 850 oy) Bayrampaşa’nın yeni

Belediye Başkanı oldu.

Başkan Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır.