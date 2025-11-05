Mercer Marsh Benefits (MMB), 'MMB 2025 Mavi Yaka Yan Haklar Trendleri Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Rapora göre; mavi yaka çalışanların yaş ortalaması 37, kıdem yılı ortalaması ise 7 yıl olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Mercer Marsh Benefits'in '2025 Mavi Yaka Yan Haklar Trendleri Raporu' mavi yakalı çalışanların beklentilerini, şirketlerin yaklaşımını ve sektörel farkları ortaya koydu.

Mercer Marsh Benefits (MMB) tarafından 200'ün üzerinde firmanın katılımıyla hazırlanan '2025 Mavi Yaka Yan Haklar Trendleri Raporu', Türkiye'de mavi yaka çalışanların iş memnuniyetini etkileyen unsurları kapsamlı biçimde ele aldı. Rapora göre mavi yaka çalışanların yüzde 80'i erkek, yüzde 20'si kadın. Kadın çalışan oranı en yüksek sektörler ise perakende (yüzde 42,3), hizmet (yüzde 32,4) ve ilaç-sağlık (yüzde 30,4) olarak belirlendi.

Araştırma, üniversite mezunu mavi yakalıların oranının yüzde 11'e yükseldiğini gösteriyor. Şirketler 2024 yılında ortalama 797 mavi yaka çalışanı işe alırken, en fazla istihdamı perakende, teknoloji ve lojistik sektörleri sağladı.

ÜCRET VE YAN HAKLAR, BAĞLILIKTA BELİRLEYİCİ

Rapora göre, çalışan bağlılığını en çok etkileyen unsur baz ücret ve yan hak politikaları. 2024'te mavi yaka çalışanların yüzde 64'ü ücret, yüzde 26'sı çalışma koşulları nedeniyle işten ayrıldı. Şirketlerin sunduğu en yaygın yan haklar arasında dini bayram yardımı (yüzde 57), evlilik yardımı (yüzde 54) ve doğum yardımı (yüzde 53) öne çıktı.

Yüksek enflasyon ve sağlık hizmeti maliyetleri nedeniyle mavi yakalılar için özel sağlık sigortası ihtiyacı artarken, şirketlerin yüzde 86'sı bu konuda adım atmayı düşünmüyor. Mevcut sigortaların yalnızca yüzde 45'i aile bireylerini kapsıyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 78'i bireysel emeklilik planı, yüzde 64'ü ise ferdi kaza sigortası sunmuyor.

Mercer Marsh Benefits Türkiye Ülke Lideri Fuat Ünal, raporun sonuçlarını değerlendirerek, 'Mavi yaka çalışanlar birçok sektörün temel direği. Onlara yapılan yatırım, hem refah hem de üretim verimliliği için kritik. Eğitim düzeyinin yükselmesi, kadın istihdamındaki artış ve eşit yan hak politikaları, daha sürdürülebilir bir çalışma kültürünün habercisi.' dedi.