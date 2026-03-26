Bursa'daki ormanlık alanlarda fotokapanlarla görüntülenen iki Altın Çakal, yaban hayatındaki dengeyi sağlama görevini hatırlattı. Çakallar, ekosistemde 'temizlikçi' rolü üstleniyor.

İzmir Karabağlar Belediyesi'nden mobilya sektörüne güçlü destek
BURSA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Bursa, fotokapanlarla yaban hayatını gözlemleme çalışmalarında önemli bir kayıt paylaştı.

Görüntülenen iki Altın Çakal (Canis aureus), genellikle gece aktif olan ve insanlardan uzak duran türün orman ekosistemindeki önemini ortaya koydu.

Açıklamada, çakalların kemirgen popülasyonunu kontrol ederek tarım alanlarını koruduğu ve ekosistemde 'temizlikçi' rol üstlendiği vurgulandı. İnsanlardan genellikle uzak duran bu zeki canlıların saldırgan olmadığı, aksine utangaç bir karakter sergilediği belirtildi. Bölge müdürlüğü, 'Ormanlarımızın bu gizli bekçilerini korumak, doğanın bütünlüğünü korumaktır' mesajıyla, Altın Çakalların ve yaban hayatının korunmasına dikkat çekti.

