Bursa'daki ormanlık alanlarda fotokapanlarla görüntülenen iki Altın Çakal, yaban hayatındaki dengeyi sağlama görevini hatırlattı. Çakallar, ekosistemde 'temizlikçi' rolü üstleniyor.

BURSA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Bursa, fotokapanlarla yaban hayatını gözlemleme çalışmalarında önemli bir kayıt paylaştı.

Görüntülenen iki Altın Çakal (Canis aureus), genellikle gece aktif olan ve insanlardan uzak duran türün orman ekosistemindeki önemini ortaya koydu.

Ormanın Gizli Devriyesi: Altın Çakallar Fotokapanda!

Fotokapanlarımız bu kez, yaban hayatının dengesi için hayati önem taşıyan iki Altın Çakalı (Canis aureus) bir arada kaydetti. Genellikle geceleri aktif olan ve insanlardan uzak duran bu zeki canlılar, ekosistemde 'temizlikçi': — DKMP 2.Bölge Bursa (@Dkmp2BolgeBursa) March 26, 2026

Açıklamada, çakalların kemirgen popülasyonunu kontrol ederek tarım alanlarını koruduğu ve ekosistemde 'temizlikçi' rol üstlendiği vurgulandı. İnsanlardan genellikle uzak duran bu zeki canlıların saldırgan olmadığı, aksine utangaç bir karakter sergilediği belirtildi. Bölge müdürlüğü, 'Ormanlarımızın bu gizli bekçilerini korumak, doğanın bütünlüğünü korumaktır' mesajıyla, Altın Çakalların ve yaban hayatının korunmasına dikkat çekti.