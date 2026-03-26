Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik sanayisinin önemli üretim merkezlerinden biri olan Bilecik I. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Prosel Alüminyum Sanayi ve Ticaret'ni ziyaret ederek üretim sahasında incelemelerde bulundu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyarette tesisin üretim alanlarını gezen Vali Sözer, alüminyum profil üretim süreçlerini yerinde gözlemledi.

Firma yetkililerinden detaylı bilgi alan Sözer, üretimin her aşamasında teknolojinin ve kalite odaklı yaklaşımın öne çıktığını vurguladı.

SANAYİDE KATMA DEĞER VE İSTİHDAMIN ADRESİ

Yaklaşık 16 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren ve 2023 yılında üretime başlayan tesis, kısa sürede bölge ekonomisinin önemli aktörlerinden biri haline geldi. 65 kişiye doğrudan istihdam sağlayan işletmede, farklı niteliklerde alüminyum profiller üretilerek hem iç pazara hem de uluslararası pazarlara sunuluyor.

Vali Sözer, sanayi kuruluşlarının yalnızca üretim değil; aynı zamanda istihdam, ihracat ve katma değer açısından da stratejik bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, 'Üreten, istihdam sağlayan ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sunan her yatırım, Türkiye'nin büyüme yolculuğunda kritik bir öneme sahiptir' ifadelerini kullandı.

BİLECİK, ÜRETEN TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN GÜCÜ

Bilecik'in güçlü sanayi altyapısı ve yatırım dostu yapısıyla dikkat çektiğini belirten Sözer, ilin her geçen gün üretim kapasitesini artırarak Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sunduğunu dile getirdi. Organize sanayi bölgelerinde yapılan yatırımların, bölgesel kalkınmanın en somut göstergesi olduğunu ifade eden Sözer, girişimcilerin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Ziyaretin sonunda yatırım yapan, üretim gerçekleştiren ve istihdam oluşturan tüm sanayicilere teşekkür eden Vali Sözer, Bilecik'in sanayi ve üretim alanındaki yükselişinin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.