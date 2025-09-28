Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, milli SİPER 1-D güdümlü mermisinin MİDLAS üzerinden atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Görgün, “Mavi Vatan’da yazılan bu başarı, Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümüne armağan oldu. Kara, hava ve denizde tam bağımsız savunma hedefimize azimle yürüyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, NSosyal'deki hesabından milli imkânlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisinin MİDLAS (Milli Deniz Lanser Sistemi) üzerinden gerçekleştirilen atışlı testinin başarıyla tamamlandığını müjdeledi.

Prof. Dr. Görgün, “Başarı Mavi Vatan’da yazıldı. Kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi güçlendirdik” diyerek testin stratejik önemini vurguladı.

Testin, Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlığını pekiştirdiğini belirten Görgün, Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, başkanlık ekibi ve ROKETSAN mühendislerine teşekkür etti. Başarıyı, Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümüne anlamlı bir armağan olarak nitelendiren Görgün, “Kara, hava ve denizlerde tam bağımsız savunma hedefimize, mühendislerimizin alın teriyle azimle yürüyoruz” mesajını verdi.

SİPER 1-D, Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemlerinden biri olarak, Mavi Vatan’da gemilerin korunmasında kritik rol oynayacak.