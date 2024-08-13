Malatya trafiğini rahatlatacak ve ulaşımda sürücülere büyük kolaylıklar sağlayacak olan Kuzey Kuşak Yolunda çalışmalar tamamlanma aşamasına getirildi.MALATYA (İGFA) -Malatya için büyük önemi olan ve çevre yolu altında birçok aksı birbirine bağlayacak Kuzey Kuşak Yolundaki çalışmalar etaplar halinde devam ediyor.

6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında yol ağlarının ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış ve mevcut yol ağlarına alternatif yeni yolların açılmasının önemi anlaşılmıştı. Bu bağlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuzey Kuşak Yolundaki çalışmaların bir an önce tamamlanması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Malatya trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan ve 6 şeritli olacak Kuzey Kuşak Yolunda çalışmaların devam ettiği kısımda 13 menfez ve 25 bin metreküp taş duvar çalışması gerçekleştiriliyor.