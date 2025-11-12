Yörsan ve Burdan markalarının da ortak bölge müdürlüğü olarak hizmet verecek yeni merkez, Matlı'nın Marmara Bölgesi'ndeki operasyonlarını güçlendirecek.

BURSA (İGFA) - Merkezi Bursa'da bulunan Matlı Şirketler Grubu, Marmara Bölgesi'ndeki operasyonlarını daha etkin yönetmek ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla Bursa Bölge Müdürlüğü'nü hizmete açtı.

Yeni bölge müdürlüğü, Yörsan ve Burdan markalarının da ortak operasyon merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Bursa Bölge Müdürlüğü, hem Keskinoğlu'nun hem de Matlı markalarının Türkiye genelindeki dağıtım ağını güçlendirmeye yönelik büyüme stratejisinin önemli bir adımını oluşturuyor.

Merkezle birlikte, bölgedeki lojistik operasyonlar merkezileştirilerek tedarik zinciri süreçleri optimize edilecek, yerel paydaşlarla iş birlikleri artırılacak ve bölgesel istihdama katkı sağlanacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, grubun Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılamada öncü rol üstlendiğini belirtti. Matlı, üretimdeki güçlerini halkın uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı proteine erişimini artırmak için kullandıklarını vurgulayarak, önceliklerinin her zaman iç pazar olduğunu söyledi.