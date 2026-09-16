Türkiye'den gazeteci, yazar ve akademisyen Ferhat Yıldırım, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen International Leadership Awards gecesinde ödüle layık görüldü.

ÖZBEKİSTAN (İGFA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk devletlerinden ve farklı ülkelerden iş dünyası, akademi ve medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen International Leadership Awards (ILA) gecesinde Türkiye'den gazeteci, yazar ve akademisyen Ferhat Yıldırım ödül aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sürekli (Şeref) Basın Kartı sahibi olan Yıldırım, başka bir ülkede sürdürdüğü akademik çalışmaları nedeniyle törene katılamazken, organizasyon komitesine gönderdiği mesaj gecede katılımcılarla paylaşıldı.

'TÜRK DÜNYASINDA KAMU DİPLOMASİSİ GÜÇLENMELİ'

Yıldırım mesajında, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin yalnızca resmi temaslarla değil; medya, akademi, iş dünyası, sivil toplum ve toplumlar arası doğrudan ilişkilerle de güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortaya koyduğu iş birliği vizyonunun toplumun farklı kesimlerince de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte önemli sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

ÖZBEKİSTAN'A ÖZEL MESAJ

Mesajında Özbekistan'a duyduğu bağlılığa da yer veren Yıldırım, 'Oğuz Han'ın bir torunu olarak, Özbekistan devletine, Özbek halkına ve Özbekistan Cumhurbaşkanına duyduğum gönülden bağlılığı bir kez daha ifade ediyorum' sözleriyle duygularını dile getirdi. Yıldırım, Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünün, akademik, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birlikleriyle daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İSTANBUL'DAN TAŞKENT'E SELAM GÖNDERDİ

Ödülünü bizzat alamamaktan dolayı üzüntüsünü de paylaşan Yıldırım, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin mimarı Nilufar Khudoiberdieva başta olmak üzere organizasyon komitesine ve katılımcılara İstanbul'dan selamlarını iletti. Taşkent'te düzenlenen gece, farklı ülkelerden gelen gazeteci, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirirken, Türk dünyasında kültürel ve kurumsal yakınlaşmaya dair mesajlara da sahne oldu.