Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ İlçesi Develi Mahallesi'nde önemli bir altyapı projesi gerçekleştirdi. 1.000 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa edildi. Develi Mahallesi’nin kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için 2.800 metrelik kanalizasyon hattının planlaması yapıldı. Toplamda 3.800 metrelik kanalizasyon hattının hizmet vermesi hedefleniyor.MALATYA (İGFA) - Depremin adından Develi Mahallesi’nde nüfusun arttığını ifade eden Develi Mahalle Muhtarı Hanifi Özer: "Deprem sonrası vatandaşların köye akın etmesiyle mahallemizdeki nüfus 1.500'ü geçti ve konut sayısı 650'yi buldu. Deprem konutları da inşa ediliyor. Bu süreçte altyapı su şebekesi ve kanalizasyonun tamamen yenilenmesi gerekiyor. Şu anda yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e, daire başkanlarımıza ve tüm personele teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Develi Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu altyapı yatırımı mahalle sakinlerinin artan ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük önem taşıyor. Deprem sonrası nüfusu artan Develi Mahallesi'nde, altyapı çalışmaları devam ederek ve tüm bölgeye hizmet verecek şekilde tamamlanacak.