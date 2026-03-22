Manisa Büyükşehir Belediyesi, personelin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla 'Yüksekte Çalışma Eğitimi' düzenledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimler, saha çalışmalarında görev alan ekiplere yönelik gerçekleştirildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenlerinin de destek verdiği programa, İtfaiye, Zabıta, Mezarlıklar ile Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bakım, onarım ve tadilat işleri yürüten personel katıldı.

Eğitim kapsamında, temel iş sağlığı ve güvenliği disiplinine ilişkin teorik bilgilendirmelerin yanı sıra kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, ekipmanların periyodik kontrol yöntemleri, düğüm ve makara sistemleri, yüksekte çalışma öncesi alınması gereken güvenlik önlemleri konularına da değinildi.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, Yüksekte Çalışma Sertifikası almaya hak kazandı.