Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy'de yapımı süren Atıksu Şebeke Hattı ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Düzköy'de yapımı süren Atıksu Şebeke Hattı ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ileri biyolojik arıtma sistemiyle ilçenin atık yönetimi sorununun kökten çözüleceğini vurguladı.

Çalışmaların geldiği son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Genç, 'Düzköy'ümüzün bütün altyapısını, bütün kanalizasyon sistemini ileri biyolojik arıtmayla beraber ihale ettik. Şu anda da saha incelememizde arıtma tesisimizin olduğu bölgedeyiz. Yüzde 55 civarında bir gerçekleşmemiz var. İnşallah yapımcımızın, hem İlbank'ımızın desteği, hem teşkilatımızın yakın takibi, belediye başkanımızın da aynı şekilde takibiyle 2026 yılının sonuna gelmeden, yani bu yıl bitmeden bu tesisimizi inşallah hizmete alacağız' dedi.

İLÇEMİZİN ATIK YÖNETİMİNİ ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Düzköy'ümüzün bütün atık yönetimini ileri biyolojik arıtma sistemiyle, tıpkı Trabzon merkezde düşündüğümüz sistemin bir değişik versiyonu ama aynı teknik modelle beraber çözmüş olacağız. Artık bu çağda foseptik işinden ilçelerimizi ve güzel mahallelerimizi kurtarmamız lazım. Güzel derelerimizi de bu yeni yol ve yöntemle beraber bu zarardan arındırmamız gerekiyor. Bu çok önemli ve güzel bir yatırım. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, İLBANK Genel Müdürlüğümüze ve kıymetli bölge müdürümüze, değerli su ve kanalizasyon idaremize, genel müdürümüze, mesai arkadaşlarımıza, yapımcı firmamıza, bu işi yakından takip eden değerli belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu işin ilk başlangıcından beri bizlere kararlı desteğini esirgemeyen şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.'