Söğütlü'de, Kaynarca'da, Ferizli'de, Adapazarı'nda yeşil alanları şehre kazandıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek'e yaklaşık 80 dönümlük alanda içirişinde birçok sosyal donatıyı barındıracak yeni bir yaşam alanıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Sosyal bağları güçlendirecek, doğayla iç içe bir buluşma noktası olacak yepyeni bir proje için ihaleye çıkıyoruz. Karapürçek çocuklarımızın güvenle oynayacağı, ailelerimizin huzurla vakit geçireceği yepyeni bir sosyal alana kavuşacak. Hayırlı olsun' dedi. Proje için 3 Nisan Cuma günü yapım ihalesine çıkılacak.

Söğütlü'de Ritim Park, Ferizli'de Atatürk Parkı, Sapanca Park ve Sapanca Huzur Koridoru, Kaynarca Aziz Duran Parkı, Adapazarı Sürdürülebilir Park gibi şehre yeni yeşil ve yaşam alanları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Karapürçek'te 80 dönümlük alanda yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Karapürçek'te Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) projesindeki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kez Karapürçek'in sosyal hayatına değer katacak Rekreasyon Alanı Projesi için ihale tarihi müjdesini verdi.

PROJENİN DETAYLARI

Doğayla iç içe tasarlanan proje, her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanı sunacak. İçerisinde farklı yaş gruplarına özel çocuk oyun alanları, piknik alanları, kır kahvesi, yürüyüş ve bisiklet yolları ile otopark gibi birçok sosyal donatı yer alacak.Alemdar, ihalenin3 Nisan Cuma günü gerçekleşeceğini açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, 'Sakarya'mızın her ilçesindevatandaşlarımızın güvenle, huzurla vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturuyoruz. Bu anlayışla, Karapürçek'te çocuklarımızın güvenle oynayacağı, ailelerimizin huzurla vakit geçireceği yepyeni bir sosyal alan için ilk adımı atıyoruz.Yaklaşık 80 dönüm üzerine inşa edeceğimiz Karapürçek Rekreasyon Alanı; yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, piknik alanları, çocuk oyun grupları ve kır kahvesi gibi birçok imkânı içinde barındıracak. Bu alan aynı zamanda sosyal bağları güçlendirecek, doğayla iç içe bir buluşma noktası olacak.3 Nisan Cuma günü ihale sürecini başlatıyoruz.Karapürçek'e hayırlı olsun' dedi.

Çalışmaların ihale sürecinden sonra süratle başlaması ve ilçenin bu hizmete en kısa sürede kavuşması hedefleniyor.