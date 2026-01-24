Masar, Mekke'deki sürdürülebilir kentsel gelişim projesi, LEED Altın sertifikası aldı. Bu, yaşam kalitesi ve kaynak verimliliğini önceliklendiren entegre bir yaklaşımın başarısı ve Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 hedeflerine katkı olarak görülüyor.

ACCESS Newswire / MEKKE, SUUDİ ARABİSTAN (İGFA) - Umm Al Qura for Development & Construction Company tarafından sahip olunan, geliştirilen ve işletilen, Mekke'nin kalbindeki simgesel bir kentsel gelişim projesi olan Masar, sürdürülebilirlik ve yapılı çevre alanındaki en yüksek uluslararası sertifikalardan biri olan Topluluklar için LEED (LEED for Communities) derecelendirme sistemi kapsamında LEED Altın sertifikasına layık görüldü. Bu başarı, Masar'ın insanları ve çevreyi tasarım ve planlama süreçlerinin merkezine koyan entegre bir yaklaşımı benimsemesini takdir etmektedir.

Bu başarı, şirketin küresel en iyi uygulamalar doğrultusunda sürdürülebilir kentsel topluluklar geliştirme taahhüdünü yansıtmaktadır. Yaşam kalitesi, kaynak verimliliği ve çevre korumasını dengeleyerek, uzun vadeli olumlu etkinin ve daha sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açmaktadır.

Umm Al Qura for Development & Construction Company CEO'su Bay Yasser Abuateek, başarıyla ilgili şunları söyledi:

'Masar Destinasyonu'nun LEED Altın sertifikası, şehirlerin entegre, insan merkezli sistemler olarak tasarlandığında kalıcı değer sağladığına olan inancımızı doğrulamaktadır. Bu tanınma, kaynak verimliliğini, dayanıklılığı ve topluluk ölçeğinde yaşam kalitesini önceliklendiren düşünceli bir planlama ile Masar'a nasıl yaklaştığımızı yansıtmaktadır. Ayrıca, Krallığın daha yaşanabilir ve geleceğe hazır şehirler için Vizyon 2030 hedeflerini destekleyen sürdürülebilir kentsel destinasyonlar sunma çalışmalarımızda önemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir.'

LEED sertifikası, yeşil binaları ve toplulukları değerlendirmek için en önde gelen küresel sertifikalardan biridir. Enerji ve su verimliliği, iyileştirilmiş iç mekan hava kalitesi, kaynak yönetimi ve azaltılmış karbon emisyonları gibi alanlarda katı standartlar uygulayan, böylece çevresel performansı artıran ve topluma katma değer sağlayan tesislere ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilir.

Sertifika, daha sürdürülebilir, müreffeh ve yaşanabilir kentsel ortamlar yaratmaya yönelik ulusal hedefleri destekleyerek Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030'u ile uyumludur. Planlama ve tasarım aşamasında LEED Altın sertifikalı bir topluluk olarak Masar Destinasyonu, çevresel sorumluluk, yaşam kalitesi ve uzun vadeli kentsel etkiyi dengeleyen entegre kalkınma için bir ölçüt oluşturmaktadır.

