Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Antalya ve Mersin'in Toroslar bölgesinde kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım 2025 tarihli günlük tahmin raporunda ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklediğini duyurdu.

Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında biraz azalacağı, iç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.