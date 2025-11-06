Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli ilçesinde kaçak tütün ve silah bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahsa yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre, şüpheliye ait 3 ayrı adreste yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 21 bin 560 adet dolu makaron, 8 bin 600 adet boş makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün, 230 adet 20'lik boş sigara paketi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına neden olan kaçak tütün ürünleriyle mücadele kapsamında denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.