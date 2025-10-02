Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında göre meydana gelen Kandilli Rasatanesi raporuna göre 5.3 şiddetindeki deprem bölgede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Özellikle İstanbul'da depremle sallanan bölgede vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

İstanbul Valiliği depremin ardından yapılan çalışmaların ardından bir basın açıklaması yaparak 4 binanın az hasar aldığı ihbarının yapıldığını bildirdi. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."