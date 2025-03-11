Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Akçapınar köyünde vatandaşlar şalvar ve fistanını giyip badminton maçına koştu. İlk defa badminton oynayan 7-70 köy sakinleri doyasıya eğlendi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyon'unun birlikte yürüttüğü Köy Halk Badminton Projesi, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Akçapınar köyünde hayata geçirildi.

YAŞLILAR BADMİNTON’A BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Kızıltepe ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’nde giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve Badminton Mardin İl Temsilcisi Necat Akman mini bir badminton sahası oluşturdu. Raket, forma ve top hediye edilen köy halkı, badmintonla ilk kez tanıştı.

Vatandaşlar, şalvar ve fistanını giyip badminton maçına koştu. Badmintonu çok seven mahalle sakinleri kadın, çocuk ve yaşlıları ile saatlerce doyasıya Badminton oynadı. Köy Muhtarı ve Köy sakinleri Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Badminton Federasyona teşekkür ederek, Federasyon Başkanını köye maça davet etti.

BADMİNTON SPORUNU KÖYLERE SEVDİRECEĞİZ

Badminton Federasyonu Mardin temsilcisi Necat Akman, projenin devam edeceğini vurguladı. Akman, "81 ilde 81 köye uygulanan Köy Halk Badminton Projesi ile badmintonu sevdirmek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacı güdülmektedir. Şu anda köyümüzde badmintonun tanıtımını yapmaktayız. Köylülerimiz hatta yaşlılarımız yöresel kıyafetleriyle oyunu oynamaya başladılar.

Gördüler, tanıdılar ve sevdiler. Biz de federasyonumuzun verdiği bu projelerin devam etmesini diliyoruz.” diye konuştu.

"Köy Halk Badminton" projesinin durağı bu kez Mardin'in Kızıltepe İlçesi Akçapınar köyünde heyacan doruk noktasına ulaştı. Köy halkı, yeni tanıştıkları badminton sporunu denerken doyasıya eğlendi.