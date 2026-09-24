ŞANLIURFA – Şanlıurfa'da sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli deprem, kentte büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre 5,4 büyüklüğünde olarak duyurulan sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.

Vatandaşlar Sokaklara Çıktı

Sarsıntının hissedilmesiyle birlikte Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde vatandaşlar evlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi. Deprem, başta Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Malatya olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

Kısa süreli paniğin yaşandığı kentte, vatandaşlar uzun süre binalara girmeden güvenli alanlarda bekledi.

Depremin Merkez Üssü

İlk verilere göre deprem, Şanlıurfa'nın Pınarbaşı bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, sarsıntının yaklaşık 5,4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

AFAD ve Ekipler Sahada

Depremin ardından AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgede saha tarama çalışmalarına başladı. İlk değerlendirmelerde can kaybı veya ağır hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin ihbarları tek tek değerlendirdiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan hasarlı binalara girmemelerini ve resmi kurumların yapacağı açıklamaları takip etmelerini istedi.

Uzmanlardan Artçı Uyarısı

Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin ardından artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. AFAD, riskli yapıların çevresinde bulunulmaması ve acil durumlarda yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilerin dikkate alınması çağrısında bulundu.

İlk Durum Özeti