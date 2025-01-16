2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında Mardin’e ayrılan 12,3 milyar TL’lik bütçe, kentte büyük bir memnuniyetle karşılandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, yatırım programına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu bütçenin Mardin’in kalkınmasında tarihi bir dönüm noktası olacağını açıkladı.



Mardin’in sulama, sağlık, eğitim, ulaştırma ve kültür-turizm alanlarında ciddi yatırımlarla desteklenmesinin ilin refah seviyesini artıracağına dikkat çeken Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu,” Özellikle GAP projelerine ayrılan kaynaklar çok önemlidir. Bu yatırımlar, Mardin’i yalnızca bölgesel kalkınmada değil, Türkiye genelinde daha güçlü bir konuma taşıyacaktır” dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, bu yatırımların gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Mardin milletvekilleri Muhammed Adak ile Faruk Kılıç’ın büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Başkan Uncu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Mardin’in kalkınma sürecine verdiği destek için şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cevdet Yılmaz ve milletvekillerimizin yoğun gayretleri sayesinde Mardin için önemli ödenekler ayrıldı. Bu yatırımlar, şehrimizin her alanında büyük bir dönüşüm sağlayacak” diye konuştu.



Mardin’de tamamlanan ve devam eden projelerin yakından takip edildiğini, ödenek aktarılamayan projelerin ise en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaya devam ettiğini belirten Uncu,” Özellikle GAP kapsamındaki sulama projelerinin Mardin’in tarımsal potansiyelini artıracağını belirten Uncu, “Hedefimiz, Mardin’in üretim kapasitesini artırarak ekonomik kalkınmada lider bir şehir haline gelmesini sağlamak” dedi.

Başkan Uncu, yatırımların sadece altyapıyla sınırlı kalmadığını, sosyal ve kültürel projelerle de Mardin’in yaşam kalitesinin artırılacağını vurguladı. Aziz Sancar Kültür Evi, Midyat Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve tarihi mahallelerin restorasyonu gibi yatırımların, Mardin’in kültürel değerlerinin korunmasına ve turizmin canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

“Mardin Halkına Hizmet Etmek Önceliğimizdir”



AK Parti’nin Mardin’deki hedefinin halkın ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek projeleri hayata geçirmek olduğunu kaydeden Uncu,” Şehrimizin her köşesine hizmet götürmek ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mardin’i hak ettiği seviyeye ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilecek projelerin tamamlanmasıyla, Mardin’in altyapı, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında büyük bir dönüşüm yaşaması bekleniyor. Bu süreçte AK Parti olarak halkın her zaman yanında olacağız. Mardin’i hep birlikte daha güzel bir geleceğe taşıyacağız” mesajını verdi.

Sektörlere Göre Dağılım

Sulama ve İçme Suyu (DSİ)

•Aşağı Fırat 2. Merhale (GAP Suyu): 57 milyar TL’lik toplam proje tutarının 2025 yılı için 8,15 milyar TL’si tahsis edildi.

•Mardin İli 2. Kademe İçme Suyu Tesisleri: 4,59 milyar TL’lik toplam proje tutarına 430 milyon TL kaynak ayrıldı.



Sağlık Sektörü

•Mardin Şehir Hastanesi ve Kızıltepe Ek Bina: 8,1 milyar TL’lik proje için 2025 yılında 2 milyar TL ödenek tahsis edildi.



Eğitim Sektörü

•Artuklu Üniversitesi: 2025 yılı için 401 milyon TL ödenek ayrıldı.



Tarım Sektörü

•Tarım ve Tarımsal Sanayide Verimlilik: 15,4 milyon TL’lik ödenekle verimliliğin artırılması hedefleniyor.



Ulaştırma ve Haberleşme Sektörü

•Karkamış-Nusaybin Demiryolu Rehabilitasyonu: 300 milyon TL.

•Kalkınma Yolu Demiryolu Projesi: 300 milyon TL.

•Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu: 168 milyon TL.



Kültür ve Turizm Sektörü

•Midyat Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları: 100 milyon TL.

•Aziz Sancar Kültür Evi Restorasyonu: 50 milyon TL.

•Tarihi Dereiçi Mahallesinin Canlandırılması: 9 milyon TL.



Adalet ve İmalat Sektörleri

•Mardin Adalet Binası: 200 milyon TL.

•Mobilyacılar ve Marangozcular KSS: 130 milyon TL.