Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Kütüklü Mahallesi'nde bulunan Pîrmem türbesine geleneksel anma ve buluşma programı büyük ilgi gördü.MARDİN (İGFA) - Mardin’in Yeşilli ilçesi Kütüklü Mahallesi’nde bulunan Pîrmem Türbesi’nde düzenlenen geleneksel anma etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Sultan Şehmus olmak üzere Hz. Abbas’a uzanan soyuyla bölgenin önemli alimlerinden Pîrmem Hz.’yi anma programına Yeşilli Kaymakamı M. Sıddık Kılıç, Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Bayhoca, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“TÜRBEYİ BÖLGEYE YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ”

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Pîrmem Hz.’nin manevi değerine vurgu yaparak, türbenin çevre düzenlemesi için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ve Kaymakamlıkla iş birliği içinde, mescidi, aydınlatması ve çevre düzenlemesiyle türbeyi bölgeye yakışır bir alana dönüştüreceklerini belirten Demir, "Bu mübarek zatların maneviyatından faydalanmak için hizmet etmek görevimiz” dedi.

KAYMAKAMDAN DESTEK SÖZÜ

Yeşilli Kaymakamı M. Sıddık Kılıç, 9 aydır Yeşilli'de görev yaptığını belirterek, etkinliğin önemine değinerek, “Başkanımızla birlikte türbenin çevresini daha güzel ve düzenli hale getireceğiz. Gelecek yıl daha güzel bir ortamda buluşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.