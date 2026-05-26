İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için mezarlıklara ring seferleri düzenledi.
İSTANBUL (İGFA) - Kurban Bayramı dolayısıyla harekete geçen Maltepe Belediyesi, ilçedeki vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmesi için ücretsiz ring seferleri başlattı.
Bayramın birinci günü de devam edecek seferlerde, Gülsuyu Mezarlığı, Şeyhli (Kurtköy) Mezarlığı, Osmangazi Mezarlığı, Başıbüyük Mezarlığı, Küçükyalı-Altıntepe Mezarlığı ve Büyükbakkalköy Mezarlığı'na ulaşım sağlandı.
Ring seferleri saat başı yapıldı ve Maltepe'nin farklı noktalarından mezarlıklara ulaşım kolaylaştırıldı. Vatandaşlar seferlere büyük ilgi gösterdi.