Mardin'in tarihi dokusu altında, Şehit İlhan Varank Ortaokulu'nda düzenlenen 'Yaratıcı Yazarlık Atölyesi', genç öğrencileri edebiyatın büyülü dünyasıyla buluşturdu. Kadim taşların gölgesinde gerçekleşen etkinlik, kelimelerin ve hayallerin genç zihinlerde filizlenmesine sahne oldu.

MARDİN (İGFA) - Şair-yazar Metin Aydın ve eğitimci Seyfettin Erbeyi'nin koordinatörlüğünde, yazar Deniz Mahabad'ın katılımıyla gerçekleştirilen atölye, okulun çok amaçlı salonunda yoğun katılımla yapıldı. Söyleşiyi öğrencilerden Lina Elalmış ve Reyhan Zekiye Yücel moderatörlükle yönetirken, moda tasarımcısı Roza Tulga da programa konuk olarak gençlerle edebiyat yolculuğuna tanıklık etti.

Okul Müdürü Mahbiye Karasu, açılış konuşmasında edebiyatın dönüştürücü gücüne dikkat çekerek, 'Bu buluşmalar, öğrencilerimizin iç dünyasını şekillendirerek bugününe ve yarınlarına dokunacak. Okulumuz, bu tür kültürel etkinliklere her zaman destek verecek.' dedi.

Metin Aydın ise, 'Okumak, kendini keşfetmenin en doğru yoludur. Edebiyatın zenginliği, gençlerin düşünce dünyasını besleyecek ve geleceklerine ışık tutacak' diyerek öğrencileri kitaplarla buluşturmanın önemini vurguladı. Seyfettin Erbeyi de edebiyat analizleriyle gençlere yeni perspektifler kazandırdı.

Yazar Deniz Mahabad, atölyede merak edilen soruları yanıtlayarak yazarlık sırlarını paylaştı: 'Yazar olmayı hayal ediyorsanız, önce iyi bir okuyucu olun. Okumak hayal gücünüzü büyütür. Günlük tutun, küçük notlar alın. Yazmak, hayatın parçalarını biriktirmektir. Gördüklerinizi, hissettiklerinizi yazın; bir gün dönüp baktığınızda nasıl büyüdüğünü göreceksiniz.'

Samimi bir atmosferde geçen söyleşi, öğrencilerin coşkulu katılımıyla renklendi.

Etkinlik, Deniz Mahabad'ın imza günüyle sona erdi. Gençler, edebiyatla kurdukları yeni bağları kalplerinde taşıyarak salondan ayrıldı.

Atölye, Mardin'deki kültürel etkinliklerin geleceğine umut aşıladı.