Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (Mardin TSO), yaklaşık iki yıldır üyelerine kesintisiz hizmet sunan web sitesi ve mobil uygulamasını, tamamen yenilenen arayüzü ve güçlendirilen teknolojik altyapısıyla kullanıcıların hizmetine sundu.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Modern tasarımı, kullanıcı dostu yapısı ve erişilebilirlik odaklı özellikleriyle güncellenen dijital platformlar, üyelerin oda hizmetlerine daha hızlı, kolay ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. Dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen yeni nesil arayüz, mevcut hizmetleri daha işlevsel hale getirirken üyelere zaman ve mekân sınırı olmaksızın kesintisiz erişim imkânı sunuyor.

Web sitesi ve mobil uygulama, tüm üyelerin eşit koşullarda hizmet alabilmesi amacıyla erişilebilirlik standartları gözetilerek yeniden tasarlandı. Engelli bireylerin kullanımını kolaylaştıran erişilebilir arayüz özelliklerinin yanı sıra, doğrudan WhatsApp üzerinden iletişim kurulmasını sağlayan destek butonu ve çevrimiçi destek hizmetleri sayesinde üyeler talep, öneri ve sorularını hızlı bir şekilde Odaya iletebiliyor. Böylece iletişim süreçleri daha etkin, hızlı ve kullanıcı odaklı bir yapıya kavuşuyor.

Tam Entegre Dijital Altyapı

Yenilenen web sitesi ve mobil uygulama üzerinden üyelik bilgi güncelleme, E-Kapasite, E-Belge, E-Aidat, tescil işlemleri ve oda raporlarına erişim başta olmak üzere birçok hizmet dijital ortamda sunuluyor. TOBB sistemiyle tam entegre çalışan altyapı sayesinde tüm işlemler güvenli, hızlı ve kesintisiz olarak gerçekleştirilebiliyor. Üyeler, günün her saatinde bulundukları yerden oda hizmetlerine kolaylıkla erişebiliyor. Dijital altyapı sayesinde işlem süreçleri hızlanırken zaman ve kaynak tasarrufu sağlanıyor, üyelerin Odaya gelmeden işlemlerini tamamlayabilmesi önemli bir kolaylık sunuyor.

'Yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz'

Mardin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, dijital dönüşüm çalışmalarının kurumun hizmet anlayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Dijitalleşme artık kurumlar için bir tercih değil, sürdürülebilir ve kaliteli hizmetin temel unsurlarından biridir. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşabilmeleri için güçlü bir dijital altyapı oluşturduk. Yaklaşık iki yıldır aktif olarak kullanılan web sitemiz ve mobil uygulamamızı, gelişen teknolojiye uygun şekilde yenileyerek çok daha modern, kullanıcı dostu ve işlevsel hale getirdik. TOBB sistemiyle tam entegre çalışan mobil uygulamamız sayesinde üyelerimiz bulundukları yerden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda teknolojiyi en verimli şekilde kullanmaya, hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeye ve üyelerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz.'

Haberler, Duyurular ve Etkinlikler Tek Platformda

Yenilenen dijital platformlar yalnızca işlem hizmetleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda üyelerin Odanın faaliyetlerini yakından takip edebileceği kapsamlı bir bilgi merkezi olarak da hizmet veriyor. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden güncel haberler, duyurular, eğitimler, seminerler, toplantılar ve etkinlik takvimi düzenli olarak paylaşılıyor. Bunun yanı sıra fuar ve destek programları, Bilgi Bankası içerikleri, kurumsal yayınlar ile fotoğraf ve video galerisi gibi birçok kaynağa da tek platform üzerinden kolayca erişilebiliyor.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, yaklaşık iki yıldır başarıyla hizmet veren dijital platformlarını yenileyerek üyelerine 7 gün 24 saat kesintisiz, daha hızlı ve daha erişilebilir hizmet sunmayı sürdürüyor. Teknolojiyi hizmet kalitesini artıran stratejik bir araç olarak değerlendiren Mardin TSO, üyelerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetleri tek platformda buluşturmaya ve dijital dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla geliştirmeye devam ediyor.