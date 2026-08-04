Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Rapora göre tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 1,78 artarken, yıllık enflasyon 0,36 puan düşerek yüzde 31,75 seviyesine geriledi. Fiyat gelişmelerinde enerji, gıda ve hizmet gruplarındaki hareketlerin yanı sıra temel mallardaki olumlu seyir enflasyon görünümünde belirleyici oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz 2026 dönemine ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayımladı.

Raporda, temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki artışın yüzde 1,78 olarak gerçekleştiği, yıllık tüketici enflasyonunun ise bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak yüzde 31,75 olduğu belirtildi.

Çekirdek enflasyon göstergelerinden B endeksinin yıllık değişim oranı yüzde 30,98, C endeksinin yıllık değişim oranı ise yüzde 29,91 olarak kaydedildi.

ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE GERİLEME

TCMB değerlendirmesinde, mevsimsellikten arındırılmış verilerle tüketici fiyatlarının aylık artışının güçlendiği ancak dağılım bazlı göstergelerin daha belirgin bir gerilemeye işaret ettiği ifade edildi.

Raporda, temel mal ve işlenmiş gıda gibi geniş kapsamlı kalemlerde olumlu fiyat gelişmelerinin etkisiyle temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla gerilediği belirtildi.

Yıllık enflasyona katkılarda ise enerji, temel mal ve alkol-tütün-altın gruplarının katkılarının azaldığı; gıda ve alkolsüz içecekler ile hizmet gruplarının katkılarının arttığı kaydedildi.

HİZMET ENFLASYONUNDA SAĞLIK ETKİSİ

Hizmet fiyatları temmuz ayında yüzde 3,18 yükselirken, grubun yıllık enflasyonu yüzde 39,70 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, hizmet grubundaki aylık artışta özellikle sağlık hizmetleri fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu bildirdi. SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan muayene katılım payı düzenlemesi sonrası sağlık hizmetleri fiyatlarının temmuz ayında yüzde 16,41 arttığı ve bu gelişmenin aylık tüketici enflasyonuna yaklaşık 0,22 puan katkı yaptığı değerlendirildi.

Kira fiyatlarında aylık artış yüzde 2,85 olurken, yıllık bazda yavaşlama eğiliminin sürdüğü belirtildi.

TEMEL MAL FİYATLARI GERİLEDİ

Temel mal grubunda fiyatlar temmuz ayında yüzde 0,38 azaldı. Grubun yıllık enflasyonu 0,55 puan düşerek yüzde 16,82 oldu.

Giyim ve ayakkabı fiyatlarında indirim sezonunun etkisiyle yüzde 4,01 oranında düşüş görülürken, dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışı yüzde 0,95 ile önceki aya göre yavaşladı.

ENERJİ VE GIDADA YÜKSELİŞ

Enerji fiyatları temmuz ayında yüzde 2,30 arttı. Enerji grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle 6,55 puan gerileyerek yüzde 32,86 seviyesine indi.

Akaryakıt fiyatları yüzde 3,71, elektrik fiyatları ise yüzde 5,75 yükseldi.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise aylık enflasyon yüzde 1,61 olarak gerçekleşti. Grubun yıllık enflasyonu 2,08 puan artarak yüzde 37,52 oldu.

İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon yüzde 39,69 seviyesine yükselirken, işlenmiş gıdada yıllık enflasyon yüzde 35,95'e geriledi. İşlenmemiş gıdadaki artışta kuru soğan ve biber gibi bazı sebze ürünlerindeki fiyat hareketleri etkili oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 27,83 OLDU

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) temmuz ayında yüzde 1,52 arttı. Yıllık üretici enflasyonu ise 0,26 puan düşerek yüzde 27,83 seviyesinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları içinde enerji fiyatları jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüzde 4,83 artarken, dayanıksız tüketim mallarında aylık artış yüzde 1,33, sermaye mallarında ise yüzde 1,09 oldu.