Kayseri'nin en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentine sahip olan ve teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, 'Yol medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürerek yeni rekorlara imza atıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Daha geniş, güvenli ve konforlu yollarla şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yerli ve milli Türkiye'nin en güçlü asfalt plentiyle sadece yolları değil, Kocasinan'ın geleceğini de inşa ediyoruz.' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını belirterek şunları kaydetti: 'Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, mevsim itibarıyla ilçemizin dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği gerçekleştiriyor. Özellikle yenileme kapsamında; alt ve üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi tüm çalışmaları tamamlayarak 'Yeni Kocasinan'ı hızla inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar açıyoruz. Bu çalışmaları yaparken 214 bin metrekare alan üzerine kurulu, Kayseri'de kamuya ait en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentimizden faydalanıyoruz. Teknolojik donanımıyla dünya standartlarında üretim yapan plentimiz, çevre dostu özelliği ve saatte 240 tonluk kapasitesiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli hizmet imkanı sunuyor. Ayrıca asfalt için gerekli agregayı da yine kendi tesisimizde üreterek karşılıyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan plent sayesinde ilçemizdeki yolları daha dayanıklı ve kaliteli hale getiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın, güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan kıymetli hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum.'

Her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle tamamladı: 'Bizim için hizmetin sınırı yok. Attığımız her adım, yaptığımız her yatırım Kocasinan'ı daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir ilçe yapıyor. Bugün altyapısıyla, üstyapısıyla, yollarıyla ve vizyon projeleriyle Kocasinan, sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin de örnek belediyelerinden biri haline geliyor.'