Ticaret Bakanlığı, tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ihale sistemi üzerinden satışına ilişkin verileri açıkladı. 2026'nın ilk altı ayında 6 bin 826 ihale tamamlanırken, satışlardan 2,7 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi. Sistemin kayıtlı kullanıcı sayısı ise 1,4 milyonu aştı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların elektronik ihale sistemi üzerinden satışına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, 2026 yılının ilk altı ayında e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştirilen 6 bin 826 ihale başarıyla sonuçlandı. Bu satışlardan 2,7 milyar liranın üzerinde gelir elde edilirken, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5'lik artış kaydedildi.

Mart 2021'de altyapısı yenilenen e-ihale sisteminin bugün 1,4 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya hizmet verdiği belirtilen açıklamada, vatandaşların www.eihale.gov.tr, e-Devlet Kapısı ile iOS ve Android mobil uygulamaları üzerinden sisteme erişebildiği ifade edildi.

Bakanlık, sistem sayesinde gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz üye olarak coğrafi kısıtlama olmaksızın ihalelere katılabildiğini, teklif verebildiğini ve tüm ödeme işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebildiğini bildirdi.

E-ihale sistemi üzerinden ticari ve binek araçlar, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta, elektronik eşyalar, mobilya, mutfak gereçleri, kuyumculuk ürünleri ile gıda ve kozmetik başta olmak üzere çok sayıda ürün piyasa değerinde satışa sunuluyor.

Açıklamada, satışa çıkarılan ürünlerin insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı açısından gerekli analiz ve uygunluk testlerinden geçirildiği, özellikle gıda ürünlerine ilişkin uygunluk raporlarının da sistem üzerinden isteklilerin erişimine açıldığı vurgulandı. Bakanlık, ihale sürecinin tamamen elektronik ortamda ve denetlenebilir şekilde yürütüldüğünü belirterek, ihale ilanlarının üç iş günü yayımlandığını, tekliflerin ise takip eden üç iş günü boyunca elektronik ortamda alındığını kaydetti. Katılımcıların teklifleri anlık takip edebildiği, araçlar için fotoğraf, video ve bağımsız ekspertiz raporlarının, diğer ürünler için ise ayrıntılı görseller ve açıklamaların sistemde yer aldığı ifade edildi.

İhalelerde araçların başlangıç fiyatının satışa esas bedelin yüzde 75'i, diğer eşyaların ise yüzde 50'si olarak belirlendiği, teklif verebilmek için satışa esas bedelin yüzde 10'u oranında teminat yatırılmasının zorunlu olduğunu bildiren Ticaret Bakanlığı, tasfiyelik eşya ve araçların yeniden ekonomiye kazandırılmasını ve satış süreçlerinin şeffaf, güvenli ve rekabetçi şekilde yürütülmesini sürdüreceğini duyurdu.