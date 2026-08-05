Trakya'nın önemli çeltik üretim merkezlerinden İpsala'da üretici kuruluşlarının ortak hazırladığı 2026 yılı çeltik maliyet raporu açıklandı. Rapora göre, bir dekar çeltik üretim maliyeti 37 bin 815 TL'ye, 1 kilogram çeltiğin maliyeti ise 47,26 TL'ye yükseldi. Üreticiler, maliyetin altında oluşacak alım fiyatlarının üretimi sürdürülemez hale getireceğini belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya'nın çeltik üretim üssü İpsala'da, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Çeltik Üreticileri Birliği ve sulama kooperatiflerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan 2026 yılı Çeltik Maliyet Raporu kamuoyuna açıklandı. Rapora göre, bir dekar çeltik üretiminin toplam maliyeti 37 bin 815 TL olarak hesaplandı. Dekar başına ortalama 800 kilogram verim esas alındığında ise 1 kilogram çeltiğin üretim maliyeti 47,26 TL olarak belirlendi.

EN BÜYÜK GİDER KALEMİ ARAZİ KİRASI

Maliyet tablosunda en yüksek payı dekar başına 13 bin TL ile arazi kira bedeli oluşturdu. Kira giderini 4 bin 500 TL ile zirai mücadele ve ilaçlama giderleri takip etti.

Diğer önemli gider kalemleri ise mazot için bin 900 TL, gübre için 2 bin 500 TL, tohum için 2 bin TL, sulama suyu için 2 bin 500 TL, işçilik için 2 bin 500 TL, hasat giderleri için 3 bin TL ve depolama için bin 350 TL olarak sıralandı. Finansman, sigorta ile makine bakım ve amortisman giderleri de üretim maliyetini artıran unsurlar arasında yer aldı.

'TABAN FİYAT MALİYETİN ALTINDA KALMAMALI'

İpsala'daki tarım paydaşlarının ortak mutabakatıyla hazırlanan raporun, hasat sezonu öncesinde açıklanacak çeltik alım fiyatları açısından önemli bir referans niteliği taşıdığı belirtildi.

Üretici temsilcileri, 47,26 TL olarak hesaplanan kilogram maliyetinin altında belirlenecek bir piyasa veya alım fiyatının üreticiyi ekonomik açıdan zor durumda bırakacağını vurgulayarak, taban fiyatın maliyetleri karşılayacak ve üreticinin sürdürülebilir üretim yapmasını sağlayacak seviyede belirlenmesini istedi.

Rapor; İpsala Ziraat Odası, İpsala Ticaret Borsası, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği, Karasaz Sulama Kooperatifi ile bölgedeki üretici temsilcilerinin ortak imzasıyla kamuoyuna sunuldu.