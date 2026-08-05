Önemli düzenleyici ve kalite yönetim akreditasyonları, CSE borsasında işlem gören temiz enerji teknolojisi sağlayıcısını; ısı enerjisi kaynağı olarak hidrojeni kullanan konut ve ticari tipi Sıfır Emisyonlu Isıtma Sistemlerini üretmek ve satmak üzere hızlandırılmış ticarileşme ile olası büyük kurumsal sözleşmeler için konumlandırıyor.

ACCESS Newswire / TORONTO, KANADA (İGFA) - Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. ('Şirket') (CSE: KLN), amiral gemisi ürünü KLEEN HEAT Talep Üzerine Hidrojen Isıtma Sistemi (KLEEN HEAT On-Demand Hydrogen Heating System) için hem ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını hem de düzenleyici Teknik Standartlar ve Güvenlik Yetkilisi ('TSSA') sertifikasını resmi olarak aldığını duyurdu.

Bu çifte akreditasyon, Şirket için önemli bir operasyonel dönüm noktasını temsil etmekte; Kleen Heat teknolojisinde Şirket'in kalite güvence çerçevesinin, mühendislik standartlarının ve düzenleyici güvenlik uyumluluğunun bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmasını sağlayarak, sistemin Sıfır Karbon Emisyonlu ısıtma uygulamalarında güvenle kullanılması hedefini ileriye taşımaktadır.

DÜZENLEYİCİ VE KALİTE AKREDİTASYONLARI:

ISO 9001:2015 Sertifikası: Risk tabanlı operasyonel planlamayı, titiz müşteri kalite çerçevelerini ve sürekli süreç optimizasyonunu kapsayan Kalite Yönetim Sistemleri (QMS) için uluslararası standartlar altında tamamen sertifikalandırılmıştır.

Risk tabanlı operasyonel planlamayı, titiz müşteri kalite çerçevelerini ve sürekli süreç optimizasyonunu kapsayan Kalite Yönetim Sistemleri (QMS) için uluslararası standartlar altında tamamen sertifikalandırılmıştır. TSSA Sertifikası: Ontario Teknik Standartlar ve Güvenlik Yetkilisi tarafından zorunlu kılınan geçerli yasal kurallara ve teknik güvenlik standartlarına uygun olup, bir Kanada Tescil Numarası (CRN) ile uzmanlaşmış teknik sistemler ve basınçlı ekipman operasyonları için resmi düzenleyici yetki sağlamaktadır.

ISO 9001:2015 sertifikası, Şirket'in kurumsal süreçlerinin, mühendislik iş akışlarının, tedarik zinciri yönetiminin ve kalite kontrol sistemlerinin kapsamlı bir bağımsız denetiminin ardından verilmiştir. ISO 9001:2015, gösterilebilir liderlik sorumluluğu, risk yönetimi ve sürekli iyileştirme gerektiren kalite yönetişimi için dünya çapında altın standart olarak kabul edilmektedir.

ISO unvanını tamamlayan TSSA sertifikası; Şirket'e Ontario Teknik Standartlar ve Güvenlik Yasası (2000) kapsamında düzenlenen Kleen Hidrojen jeneratör sistemlerini ve teknik ekipmanlarını tasarlama, işletme, kurma ve servis sağlama yetkisi verir. TSSA uyumluluğu, yasal güvenlik kurallarına, çalışan güvenliği çerçevelerine ve çevre koruma talimatlarına katı bir şekilde uyulmasını sağlar.

Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. Başkanı ve CEO'su Thomas Fairfull, 'Hem ISO 9001:2015 hem de TSSA sertifikalarını almak Kleen-Hy-Dro-Gen Inc., ticari ortaklarımız, belediye liderlerimiz ve sermaye piyasası paydaşlarımız için dönüştürücü bir gelişmeyi temsil ediyor,' dedi. 'Bu akreditasyonlar, operasyonel disiplinimizin ve teknik güvenlik standartlarımızın titiz, bağımsız bir şekilde doğrulanmasını sağlıyor. Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (CSE) işlem gören bir şirket olarak, sertifikalı kalite ve düzenleyici güvenlik altyapısını kurmak, Sıfır Karbon Emisyonunu ve hissedar değerini destekleyen enterprise ölçekli temiz enerji ihalelerine teklif verirken rekabet avantajımızı pekiştiriyor.' dedi.

STRATEJİK VE TİCARİ ETKİ

Kurumsal ve Belediye İhaleleri İçin Ön Yeterlilik: ISO 9001:2015 ve TSSA sertifikaları, büyük endüstriyel, kurumsal ve belediye temiz teknoloji teklif talepleri (RFP) için zorunlu tedarikçi ön koşullarını karşılamaktadır.

ISO 9001:2015 ve TSSA sertifikaları, büyük endüstriyel, kurumsal ve belediye temiz teknoloji teklif talepleri (RFP) için zorunlu tedarikçi ön koşullarını karşılamaktadır. Standartlaştırılmış Operasyonel Risk Y ö netiş imi: Tüm operasyonel alanlarda geçerli yasal uyumluluğu sağlayan ve operasyonel riski azaltan denetlenmiş, şirket çapında kalite ve güvenlik kontrolleri oluşturur.

Tüm operasyonel alanlarda geçerli yasal uyumluluğu sağlayan ve operasyonel riski azaltan denetlenmiş, şirket çapında kalite ve güvenlik kontrolleri oluşturur. Büyüme İçin Ölçeklenebilir Altyapı: Yapılandırılmış Kalite Yönetim Sistemi (QMS) protokolleri, devam eden teknoloji dağıtımları ve coğrafi genişleme girişimleri genelinde sorunsuz ölçeklenmeyi destekler.

Yapılandırılmış Kalite Yönetim Sistemi (QMS) protokolleri, devam eden teknoloji dağıtımları ve coğrafi genişleme girişimleri genelinde sorunsuz ölçeklenmeyi destekler. Gelişmiş Sermaye Piyasası Disiplini: Mevcut ve gelecekteki hissedarlara yapısal disiplinin, düzenleyici uyumun ve kurumsal icraatın doğrulanmış kanıtını sunar.

KLEEN-HY-DRO-GEN INC. HAKKINDA

Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. (CSE: KLN), gelişmiş enerji çözümleri, uzmanlaşmış teknik sistemler ve sürdürülebilir altyapı geliştirmeye ve ticarileştirmeye odaklanmış Kanada merkezli, borsada işlem gören bir temiz enerji teknolojisi şirketidir. Teknik mükemmelliğe, düzenleyici uyumluluğa ve çevre yönetimine bağlı olan Şirket; ticari, endüstriyel ve belediye pazarlarına hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için lütfen www.sedarplus.ca adresindeki SEDAR+ şirket profilini veya www.KleenH2.com adresindeki kurumsal web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

GELECEĞE YÖNELİK İFADELER HAKKINDA UYARI NOTU

Bu basın bülteni, geçerli Kanada menkul kıymetler mevzuatı anlamında 'geleceğe yönelik bilgiler' içermektedir. Geleceğe yönelik bilgiler genellikle 'öngörmek', 'beklemek', 'planlamak', 'inanmak', 'niyet etmek', 'projelendirmek', 'bütçelemek', 'tahmin etmek', 'öngörmek', 'hedeflemek', 'tahmin etmek', '-ebilir/-abilir', '-ecek/-acak', '-meli/-malı' ve benzeri ifadelerle tanımlanır. Bu bültendeki geleceğe yönelik ifadeler, sınırlama olmaksızın, Şirket'in büyük ticari ve belediye ihalelerine ön yeterlilik kazanması, hızlandırılmış ticarileşme potansiyeli, büyük kurumsal sözleşmeler potansiyeli, Şirket sistemlerinin güvenli bir Sıfır Karbon Emisyonlu ısıtma uygulamasında konuşlandırılması, pazar genişlemesi, operasyonel ölçeklenebilirlik, teknoloji dağıtımları ve ISO 9001:2015 ve TSSA sertifikalarından kaynaklanan kurumsal büyüme beklentilerine ilişkin ifadeleri içerir. Geleceğe yönelik ifadeler, pazar talebi, düzenleyici süreklilik, teknik kabiliyetler ve genel ekonomik koşullara ilişkin varsayımlar da dahil olmak üzere, işbu basın bülteninin tarihi itibarıyla yönetim tarafından yapılan makul varsayımlara dayanmaktadır. Ancak geleceğe yönelik ifadeler, fiili sonuçların, performansın veya başarıların ifade edilen veya ima edilenlerden maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer faktörleri içerir. Temel risk faktörleri arasında düzenleyici politika değişiklikleri, rekabet baskısı, ticari uygulama riskleri, ekonomik gerilemeler ve Kleen-Hy-Dro-Gen Inc.'in www.sedarplus.ca adresindeki SEDAR+ üzerinde bulunan kamuya açık düzenleyici belgelerinde ayrıntıları verilen diğer riskler yer almaktadır. Şirket, yürürlükteki menkul kıymetler yasalarının gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle geleceğe yönelik ifadeleri güncelleme veya revize etme niyetini veya yükümlülüğünü açıkça reddeder.

Borsa Feragatnamesi: Kanada Menkul Kıymetler Borsası veya Pazar Düzenleyicisi (bu terim Kanada Menkul Kıymetler Borsası politikalarında tanımlandığı şekliyle), bu bültenin yeterliliği veya doğruluğu için sorumluluk kabul etmemektedir.

KAYNAK: Kleen-Hy-Dro-Gen Inc.