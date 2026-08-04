Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay hizmete açılan Kandıra Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi, sunduğu depolama, kurutma ve TMO alım hizmetleriyle üreticilerin ürünlerini değer kaybetmeden ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay hizmete alınan Kandıra Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi, yeni hasat sezonu öncesinde üreticiler için önemli bir güvence sağlayacak. Özellikle fındık, mısır, arpa ve buğday başta olmak üzere hububatta üreticilerin yıllardır yaşadığı depolama, kurutma ve pazarlama sorunlarına çözüm sunacak merkez sayesinde ürünler değer kaybetmeden muhafaza edilecek. Üreticiler böylece emeklerinin karşılığını daha güçlü şekilde alarak ürünlerini daha avantajlı koşullarda değerlendirme imkânı bulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla tanıtımı gerçekleştirilen Kandıra Çalköy Mahallesi'ndeki merkez, hasat döneminde yaşanan depolama ve kurutma sorunlarına kalıcı çözüm sunmayı hedefliyor. Modern altyapısıyla dikkat çeken tesis, ürünlerin sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesini sağlayarak üreticinin emeğinin karşılığını daha iyi almasına katkı sunacak.

ÜRÜN DEĞER KAYBETMEDEN KORUNACAK

Hasat döneminde üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan uygun depolama imkanı, modern tesis sayesinde ortadan kalkacak. Çiftçiler ürünlerini sağlıklı koşullarda muhafaza ederek piyasa şartlarını takip edebilecek, acele satış yapmak zorunda kalmadan ürünlerini değerinde pazarlama fırsatı yakalayacak.

Merkezin en önemli avantajlarından biri de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımlarını aynı tesiste gerçekleştirecek olması. Bu sayede buğday, arpa, mısır ve fındık üreticileri ürünlerini modern bir ortamda hızlı ve düzenli şekilde teslim edebilecek. Özellikle fındık sezonunda yaşanan yoğunluğun azaltılması ve alım süreçlerinin daha verimli yürütülmesi hedefleniyor.

KURUTMA SİSTEMİ KALİTEYİ ARTIRACAK

Tesiste kurulacak fındık ve mısır kurutma sistemleri, üreticilere önemli kolaylık sağlayacak. Nem oranı yüksek olduğu için alıma uygun olmayan ürünler tesiste kurutularak standartlara uygun hale getirilecek. Böylelikle üretici ürününü geri götürmeden aynı merkezde işlemlerini tamamlayabilecek ve zaman kaybı yaşamayacak.

Merkez yalnızca depolama hizmeti sunmayacak. Fındık kırma, kavurma ve paketleme işlemlerinin de gerçekleştirileceği tesiste ürünler işlenerek katma değer kazanacak. Böylelikle üreticiler sadece ürünlerini muhafaza etmekle kalmayacak, daha yüksek ekonomik değer oluşturacak üretim süreçlerinden de faydalanabilecek.

Toplam 2 bin 98 metrekare kapalı alana sahip tesis; TMO alımları, depolama ve ürün işleme faaliyetleri olmak üzere üç ayrı bölümden oluşuyor. Kandıra Ziraat Odası'nın kullanımına ayrılan depolama alanı da üreticilerin hizmetine sunulurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki SEKA Park A.Ş. kurutma ve işleme faaliyetlerini yürütecek.

HEDEF GÜNLÜK 2 BİN TON FINDIK ALIMI

Merkezin tam kapasiteyle hizmet vermesiyle birlikte TMO'nun günlük yaklaşık 2 bin ton fındık alımı yapması planlanıyor. Yıllık 15 ila 20 bin ton fındık rekoltesine sahip Kandıra'da yaklaşık 10 bin ton ürünün TMO tarafından alınması öngörülüyor. Bu kapasite sayesinde hem alım süreçlerinin hızlanması hem de üreticilerin ürünlerini güvenle değerlendirebilmesi amaçlanıyor.