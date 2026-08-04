Ege İhracatçı Birlikleri temmuz ayında ihracatını yüzde 7'lik artışla 1 milyar 634 milyon dolardan 1 milyar 746 milyon dolara taşıdı ve aylık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına imza attı.

İZMİR (İGFA) - EİB'nin bundan önceki rekoru geçen haziran ayındaki 1 milyar 743 milyon dolardı. EİB böylelikle iki ay üst üste ihracat rekoru kırma başarısı gösterdi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 4'lük artışla 880 milyon dolardan 911 milyon dolara çıkarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 5'lik yükselişle 647,5 milyon dolardan 677,5 milyon dolara ilerledi. Madencilik sektörü yüzde 47'lik rekor artışla ihracatını 106,8 milyon dolardan 157 milyon doların üzerine taşıdı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, temmuz ayında 221,5 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, 7 aylık dönemde 1 milyar 530 milyon dolarlık, son bir yıllık dönemde 2 milyar 603 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATI 2 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 191,8 milyon dolarlık ihracatla zirve takibini sürdürdü. 2026 yılı ocak - temmuz döneminde 1 milyar 141 milyon dolarlık ihracata imza atan ESÜHMİB son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde14'lük artışla 1 milyar 993 milyon dolara taşıdı ve ağustos ayında yıllık ihracatının 2 milyar doları aşacağının sinyalini verdi.

Temmuz ayında yüzde 47'lik ihracat artışıyla EİB çatısı altında ihracat artış rekortmeni olan Ege Maden İhracatçıları Birliği 157,1 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. EMİB, son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 11'lik artışla 1 milyar 519 milyon dolara çıkardı ve 2026 yılı sonu için belirlediği 1,5 milyar dolar ihracat hedefine 5 ay önce ulaşma başarısı gösterdi.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İHRACAT ARTIŞINI 3 AYA TAŞIDI

Mayıs ve haziran aylarında ihracatını artırma başarısı gösteren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, temmuz ayında da ihracatını yüzde 1 artırdı ve 129,6 milyon dolar dövizi hanesine yazdırdı. EHKİB'in ihracat artış serisi 3 aya ulaştı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2025 yılı temmuz ayında 94,5 milyon dolar olan ihracatını 2026 yılı temmuz ayında yüzde 32'lik artışla 124,8 milyon dolara ilerletti. Bu artışta taze meyve sebze ihracatındaki yüzde 193'lük artış etkili oldu.

Temmuz ayında Tütün Araştırmaları Bilimsel İş Birliği Merkezi (CORESTA)'nin 65'inci Zirai Kimyasal Analiz Alt Grup Toplantısı'nda 17 farklı ülkeden gelen bilim insanlarını Türkiye'de ağırlayan Ege Tütün İhracatçıları Birliği 106,4 milyon dolarlık ihracata imza atarken 2025 yılı temmuz ayındaki performansını tekrarladı. ETİB'in son 1 yıllık dönemde ihracatı yüzde 3'lük artışla 1 milyar 1 milyon dolardan 1 milyar 29 milyon dolara çıktı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, temmuz ayında gerçekleştirdiği ihracatla 89 milyon 270 bin dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirimizi dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, iklim krizi ve rekolte düşüşlerine rağmen temmuz ayında 73 milyon dolarlık ihracat başarısı ortaya koydu. EKMİB son 1 yıllık dönemde 1 milyar 13 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve 1 milyar doların üzerinde tutunmayı başardı.

2026 yılında fuarlar, ticaret heyetleri, tasarım yarışmalarıyla arı gibi çalışan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği temmuz ayında ihracatını yüzde 15'lik artışla 63,3 milyon dolardan 72,6 milyon dolara yükseltti.

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACATINI YÜZDE 15 ARTIRDI

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği temmuz ayında ihracatını yüzde 15'lik artışla 33,7 milyon dolardan 38,8 milyon dolara ilerletti.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ihracattaki kan kaybı temmuz ayında da sürdü. Temmuz ayında ihracatı yüzde 49 düşen EZZİB 17 milyon 558 bin dolarlık ihracat yaparken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 17 milyon 442 bin dolarlık ihracata imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ege Bölgesi'nin temmuz ayındaki ihracatı yüzde 6'lık artışla 2 milyar 838 milyon dolardan 3 milyar 6 milyon dolara çıktı ve 3 milyar doları aştı.