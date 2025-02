Mardin'in Midyat ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kasap, market, et et ve tavuk reyonlarını denetledi.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kasap, market, et et ve tavuk reyonlarını denetledi.

Denetimlerde temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı incelendi. Belediye Başkanı ve esnaf, denetimlerin halk sağlığı için önemli olduğunu belirtti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, zabıta ekiplerinin haftanın 7 günü, 24 saat esasına göre büyük bir özveriyle hizmet ediyor. Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda, ilçedeki kasap ve marketler denetimlerini aralıksız sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bu tür denetimlerin hem kendileri açısından hem de vatandaşın sağlığı açısından olumlu buluyorum. Denetimler, hijyen standartlarını yükseltmek ve vatandaşların sağlıklı gıda sunmak amacıyla aralıksız devam edecektir.” dedi.