Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.MARDİN (İGFA) - Mardin Emniyet'e bağlı ekipler tarafından Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 5 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara takılı vaziyette 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.