Düzce'de korsan taşımacılıkla mücadelesini sürdüren polis, Martı TAG üzerinden yolcu taşıyan sürücüyü ve müşterisini yakaladı. Sürücüye 46 bin TL, müşteriye 3 bin TL ceza verildi. Araç 2 ay trafikten men edildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de polis ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, Martı TAG üzerinden yolcu taşıdığı tespit edilen bir sürücüye ve müşterisine para cezası uygulandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde korsan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, Emir Y. idaresindeki 26 AEA 187 plakalı otomobilin korsan taksi olarak çalıştığı belirlendi. Araçta yapılan incelemede sürücünün Martı TAG sistemi üzerinden yolcu aldığı ancak gerekli yetki ve izinlere sahip olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobil 2 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Bu arada korsan taksiyi kullanan müşteri Oğuzhan Ö.’ye de 3 bin TL idari para cezası kesilirken yetkililer, korsan taşımacılıkla mücadelenin kent genelinde kararlılıkla süreceğini vurguladı.