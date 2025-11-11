Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı iddianameye tepki göstererek, adil bir yargılama sürecinin önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1988264964318958079

Başkan Yavaş, hukukun asli görevine işaret ederek, 'Hukukun görevi, siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır. Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın' dedi. Sürece ilişkin güvenini de vurgulayan Başkan Yavaş, 'İnanıyoruz ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacak, adalet yerini bulacaktır. Arkadaşlarımızın, adil bir yargılama sürecinin ardından, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz' ifadelerine yer verdi.