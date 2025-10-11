Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması kapsamında ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.
ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması kapsamında soruşturmayı derinleştirmek isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma izni istedi.
