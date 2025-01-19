Manisa Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattıMANİSA (İGFA) - Manisa'da “Mutlu Günlere” adı verilen konser, dostluk, barış ve sevginin insan yaşamına kattığı değeri vurgulayan şarkılar ve müzikal gösterilerle üç ayrı bölümden oluştu.

Konserin şefliğini Arcan Hacer Aydınlı yaparken etkinlikte ilk olarak çocuklardan oluşan çok sesli karma koro sahne aldı. Minik koro, Miniklerin Şarkısı, Dünyaya Mesaj, Uçurtma ve Çocuklar Kardeş Oldu mu gibi eserleri seslendirdi. Danslarla renklendirilen bu bölüm, seyircilerden büyük alkış aldı.

Ardından sahneye çıkan Gençlik Korosu, müzikal gösteriler ve solo performanslarla geceye ayrı bir renk kattı. Performanslar, sanatseverlerden büyük beğeni toplarken salonun tamamı doldu. Konseri izleyenler arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ve Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen de yer aldı.

Şef Arcan Hacer Aydınlı, dostluk, barış ve sevginin önemini vurgulayarak, “Barışa ve dostluğa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hepimiz daha güzel şeyler görmek istiyoruz. Dünyada bize kalan en değerli şey dostluk, barış ve sevgidir. En önemli olan bu. Bazen dünya karmaşasında bunu unutuyoruz, ama çocuklar bunu bize hatırlatacaktır” dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgisi, çocukların ve gençlerin enerjisiyle unutulmaz bir akşam yaşanırken konser finalinde izleyiciler koroyu ayakta alkışladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerine katkısı takdirle karşılandı.