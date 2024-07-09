Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo takımı, 2-4 Temmuz tarihleri arasında 20 ülkeden bin 600 sporcunun katıldığı 4’üncü Uluslararası Hüseyin Özkan Judo Turnuvası’nda 3’ü altın olmak üzere 5 madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo takımı, uluslararası turnuvalarda boy göstermeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, 2-4 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Judo Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kağıtspor iş birliğinde Kocaeli Şehit Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen 4’üncü Uluslararası Hüseyin Özkan Judo Turnuvası’na katıldı. 20 ülkeden bin 600 sporcunun katıldığı turnuvada 25 sporcuyla mücadele eden Manisa BBSK, 5 madalya kazandı.

MANİSA BBSK’DAN ULUSLARARASI TURNUVADA 5 KÜRSÜ, 3 ALTIN BAŞARISI

Süper Minikler 36 kilogramda İkra Su Karadağ, Minikler 34 kilogramda Muhammed Üveys Sevindi, Ümitler 81 kilogramda Arda Aydın altın madalya, Ümitler 60 kilogramda Kerem Şayık gümüş, Ömer Faruk Pınar ise bronz madalyayı boyunlarına taktı.