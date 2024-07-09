Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ve Tümosan Konyaspor yeni sezon hazırlıkları için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni tercih etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes’i 12 ay sporun merkezi yapmak için hayata geçirdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya başladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, girişimleri neticesinde 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı almaya hak kazanan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi imzası taşıyan modern tesisleri ile ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra profesyonel takım ve sporcuların kamp için de tercihi oluyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve modern tesislerinde profesyonel takımları konuk etmeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig temsilcilerinden Samsunspor ve Tümosan Konyaspor’u ağırlıyor.

Süper Lig takımları 2024-2025 sezonu için hazırlıklara başlarken Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ve Tümosan Konyaspor yeni sezon hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni tercih etti.

Samsunspor, 1850 rakımlı modern tesislerde Kayseri kampına başlarken ve Tümosan Konyaspor ise ilk antrenmanını 8 Temmuz Pazartesi saat 17.00’de gerçekleştirecek.

Ayrıca, Trendyol 1. Lig takımlarından başkent temsilcisi MKE Ankaragücü de 15-28 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kampa girecek.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, UEFA standartlarındaki sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol sahası, voleybol sahası ve profesyonel fitness salonu ile profesyonel sporcuların gözdesi oluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin gayretleri ile Erciyes, 12 ay sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde dolu dolu bir kamp imkânı için bazı takımlarla anlaşma yapıldı ve bazı takımlarla da görüşmeler gerçekleştiriliyor.